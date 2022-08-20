Ціна експортної електроенергії з України за тиждень зросла у 1,5 рази

За даними прес-служби, ціна становила 11,3 тис. грн/МВт (попередня - близько 6,9 тис. грн/МВт).

Збільшення відбулося на тлі росту середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії та Словаччині, яка збільшилася на 33% (з 378 євро МВт год до 502євро МВт год) та 40% (358 євро МВт год до 502 євро МВт год) відповідно.

Протягом тижня на аукціонах був проданий весь доступний обсяг перетину: 125 МВт в напрямку Румунії та 125 МВт в напрямку Словаччини. В кожних торгах брали участь від 6 до 9 компаній, додали в прес-службі.