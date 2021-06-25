Ціна за агресію проти України має стати нестерпною для Кремля, - Порошенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подякував європейським партнерам за продовження санкцій проти Росії. Він переконаний, що ціна за агресію проти України має стати нестерпною для Кремля.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Глибоко вдячний лідерам Євросоюзу за тверду підтримку України у питанні продовження ще на півроку економічних санкцій проти Росії. Обнадійливим є також рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора”, - написав Порошенко.

На його думку, ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля.

"Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності", - додав Порошенко.