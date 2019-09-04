В МЗС відповіли на пропозицію надати Україні "особливий статус" в ЄС

Фото: Катерина Зеленко (facebook.com/UkraineMFA)

В МЗС назвали вступ до ЄС стратегічною метою України

В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на пропозицію президента Словаччини Борута Пахора надати Україні "особливий статус" в Євросоюзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці МЗС Катерини Зеленко для "Укрінформ".

За словами Зеленко, Україна поставила перед собою мету стати повноправним членом Європейського союзу (ЄС), а не отримати "особливий статус". Вона додала, що вступ до ЄС є стратегічною метою Києва.

"Стратегічна мета України - це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації угоди про асоціацію з ЄС", - заявила речниця МЗС.

В МЗС додали, що український посол постійно проводить зустрічі з представниками Словенії та інформує їх про здобутки України на шляху до набуття повноцінного членства в ЄС та НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Словаччини Борут Пахор запропонував надати Україні та Туреччини "особливий статус", а країнам Балтії повноцінне членство в Європейському союзі.

Також РБК-Україна писало, що, за словами високого представника Європейського союзу Федеріки Могеріні, за 5 років Брюссель надав Україні найвищий пакет допомоги за всю історію існуваня ЄС. Могеріні зазначала, що завдяки цій допомозі Україна змогла уникнути колапсу економіки.