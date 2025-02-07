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Это всегда может быть вариантом, - делегат ПАСЕ о выборах через интернет в Украине

Украина, Пятница 07 февраля 2025 12:32
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Это всегда может быть вариантом, - делегат ПАСЕ о выборах через интернет в Украине Фото: Юлиан Булай (Getty Images)
Автор: Александр Белоус, Милан Лелич

Интернет-голосование на предстоящих выборах для миллионов украинских беженцев в Европе и других странах может быть возможным вариантом. Хотя есть вопрос безопасности и доступа всем желающим.

Об этом заявил глава политической группы (фракции) "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) в ПАСЕ, румынский депутат Юлиан Булай в интервью РБК-Украина.

"Это всегда может быть вариантом. Эстонцы этим пользуются. Вопрос в том, есть ли способность это применить к 6-8 миллионам беженцев", - сказал он.

По его словам, "в эпоху искусственного интеллекта все возможно". Но Булай задался вопросом, будет ли это достаточно безопасным, будет ли доступ к этому процессу всем желающим.

"У меня нет ответа на этот вопрос. Но, конечно, это возможность. Почему бы и нет? Кризис мог бы предложить возможности для нового старта. Это тоже вариант",- добавил депутат ПАСЕ.

Интернет-голосование

Напомним, к идее введения электронного голосования на выборах всех уровней, в том числе за президента, положительно относятся 33% украинцев. Относительное большинство (42-43%) опрошенных относятся негативно к интернет-выборам.

Почти треть (31%) опрошенных при введении электронного голосования на выборах считают, что оно может происходить через "Дію", 15% ˗ что нужно будет создать новый специализированный сервис.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины.

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