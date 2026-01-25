"Это закрытый вопрос": Бабиш окончательно отверг передачу Украине самолетов L-159

"Никаких L-159 нет и не будет. Это закрытый вопрос", - цитирует Бабиша издание.

Глава чешского правительства также резко раскритиковал начальника Генерального штаба армии Чехии Карела Ржегку, который ранее публично поддержал идею передачи этих самолетов Украине.

"Карелу Ржегке было бы лучше промолчать", - заявил Бабиш.

По его словам, позиция генерала противоречит заявлениям министра обороны Яромира Зуны, который подчеркивал необходимость сохранения самолетов для нужд чешской армии.

"Он должен определиться со своей позицией, он должен знать, к кому принадлежит. Я не понимаю, почему господин Ржегка выступает против своего министра - это ненормально", - отметил премьер.

Бабиш назвал дискуссии вокруг возможной поставки L-159 Украине искусственной проблемой и отверг любые дальнейшие обсуждения продажи или передачи этих самолетов.