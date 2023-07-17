Это окончится гражданской войной. Оккупант рассказал о состоянии армии РФ (перехват)

В разговоре с матерью россиянин говорит о том, что на фронте отношение к обычным военным хуже чем к "зекам". Ему также не нравится, что в армии не производится ротация, а Путин не говорит даты окончания мобилизации.

"Рота "зеков" стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой. Я просто попал в рабство, то есть как в царской России... даже к "зекам" лучшее отношение. Основные силы Путин оставил в Москве", - говорит он.

Кроме этого россиянин рассказывает о недовольстве других солдат. Он считает, что вторжение России в Украину завершится гражданской войной для Путина.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Также во время перехвата стало известно, что российские военные боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.

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