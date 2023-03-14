ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина получит от Нидерландов корабли для обезвреживания мин

Новина українською →
Украина, Вторник 14 марта 2023 17:42
Украина получит от Нидерландов корабли для обезвреживания мин Фото: Алексей Резников и Кайса Оллонгрен (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды вместе с Бельгией передадут украинским военным корабли для обнаружения и обезвреживания мин для береговой охраны. Кроме этого, они организуют обучение для украинских подразделений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен во время брифинга в Одессе.

По ее словам, системы будут переданы Украине в 2025 году.

"В Нидерландах, как в мореходном государстве, у нас есть большая морская традиция, и мы понимаем стратегическую и экономическую важность гаваней в Одессе для того, чтобы импортировать еду, для того, чтобы торговать и это, безусловно, имеет связь с остальным миром". Нидерланды предоставляют два минных тральщика класса Alkmaar и мы начнем готовить украинские подразделения для того, чтобы они знали, как использовать эти лодки", - рассказала Оллонгрен.

Она отметила, что гавани Одесской области имеют достаточно стратегическую и экономическую важность для действия зерновых соглашений.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разминирование территорий будет проводиться после окончания войны. Во-первых, это связано с тем, что Украине нельзя разминировать море, пока есть угроза со стороны Российской Федерации. Во-вторых, тральщики не смогут зайти в Черное море из-за решения Турции закрыть Босфор для военных кораблей.

Напомним, ранее в ООН отметили, что неформальные переговоры по продолжению "зерновой инициативы" еще продолжаются.

Ранее в МИД России заявили, что хотят продлить соглашение об экспорте украинской продукции Черным морем всего на 60 дней, что, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, противоречит договоренности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс зерновой коридор Война России против Украины
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины