Украина получит от Нидерландов корабли для обезвреживания мин

Нидерланды вместе с Бельгией передадут украинским военным корабли для обнаружения и обезвреживания мин для береговой охраны. Кроме этого, они организуют обучение для украинских подразделений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен во время брифинга в Одессе.

По ее словам, системы будут переданы Украине в 2025 году.

"В Нидерландах, как в мореходном государстве, у нас есть большая морская традиция, и мы понимаем стратегическую и экономическую важность гаваней в Одессе для того, чтобы импортировать еду, для того, чтобы торговать и это, безусловно, имеет связь с остальным миром". Нидерланды предоставляют два минных тральщика класса Alkmaar и мы начнем готовить украинские подразделения для того, чтобы они знали, как использовать эти лодки", - рассказала Оллонгрен.

Она отметила, что гавани Одесской области имеют достаточно стратегическую и экономическую важность для действия зерновых соглашений.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разминирование территорий будет проводиться после окончания войны. Во-первых, это связано с тем, что Украине нельзя разминировать море, пока есть угроза со стороны Российской Федерации. Во-вторых, тральщики не смогут зайти в Черное море из-за решения Турции закрыть Босфор для военных кораблей.