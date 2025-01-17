"Это наш рычаг влияния": Каллас не видит оснований отменять санкции против России

Сейчас нет оснований для отмены санкций Европейского Союза против России. Ведь "это рычаг влияния, и было бы очень странно от него отказаться".

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью AFP, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons .

"Нам однозначно нужны санкции. Это наш рычаг влияния, и было бы очень странно от него отказаться", - сказала Каллас.

Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей, поэтому нет оснований для отмены санкций.

"Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции, если санкции будут сняты преждевременно. Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов отказаться от санкций сейчас", - добавила глава дипломатии ЕС.