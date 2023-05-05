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"Это трэш". Резников рассказал, как летал на переговоры с РФ в Беларусь

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская делегация летала на переговоры в Беларусь на вертолетах страны НАТО. Их предоставила Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью Дмитрию Комарову.

По словам министра, россияне предлагали сделать коридор через временно оккупированную территорию, чтобы украинская делегация смогла заехать в Беларусь. Но украинцы отказались.

"Мы связались с польскими коллегами, и польские коллеги поддержали нас. Мы добрались в Польшу, на вертолетах страны НАТО BlackHawk мы перелетели на территорию Беларуси. Там и сели, и уже оттуда белорусским вертолетом долетали. Я думаю, что впервые вертолеты НАТО садились на белорусскую землю", - рассказал Резников.

По его словам, двери вертолета были открыты во время взлета, несмотря на то, что на улице зима. Пилоты, которые управляли вертолетами, имели при себе автоматы.

"Я сижу снимаю. Думаю, неужели мы будем лететь в этом морозе, пледики дали. Но потом закрыли эту дверь. Это такой трэш, ну серьезно", - добавил глава Минобороны.

Стоит заметить, что весной прошлого года, когда полномасштабная война только началась, между Украиной и Россией состоялись переговоры. Всего было четыре встречи, три в Беларуси и одна - в Турции. Позже диалог в таком формате завершился.

Более детально о переговорах можете узнать в материале РБК-Украина.

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