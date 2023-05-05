"Это трэш". Резников рассказал, как летал на переговоры с РФ в Беларусь

По словам министра, россияне предлагали сделать коридор через временно оккупированную территорию, чтобы украинская делегация смогла заехать в Беларусь. Но украинцы отказались.

"Мы связались с польскими коллегами, и польские коллеги поддержали нас. Мы добрались в Польшу, на вертолетах страны НАТО BlackHawk мы перелетели на территорию Беларуси. Там и сели, и уже оттуда белорусским вертолетом долетали. Я думаю, что впервые вертолеты НАТО садились на белорусскую землю", - рассказал Резников.

По его словам, двери вертолета были открыты во время взлета, несмотря на то, что на улице зима. Пилоты, которые управляли вертолетами, имели при себе автоматы.

"Я сижу снимаю. Думаю, неужели мы будем лететь в этом морозе, пледики дали. Но потом закрыли эту дверь. Это такой трэш, ну серьезно", - добавил глава Минобороны.