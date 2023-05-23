"Это надо прекратить". Резников обратился к башкирам, которых РФ массово отправляет на войну

Тысячи мужчин из Башкирии погибли или стали калеками из-за войны в Украине. Это надо прекратить как можно скорее и для этого надо концентрировать все усилия внутри Башкирии на защите от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова .

"Когда я проходил службу в армии, одним из моих лучших товарищей был башкир. Недавно я просматривал данные по потерям российских оккупационных войск в Украине и увидел, что среди регионов РФ одним из лидеров по потерям является Республика Башкортостан", - говорится в сообщении.

По словам министра, тысячи мужчин из Башкирии погибли или стали калеками. Эта ситуация поразила Резникова и подтолкнула написать своего рода обращение к его товарищу, всему башкирскому народу и его настоящим лидерам.

"Сегодняшняя власть Уфы, заботясь о личной выгоде и работая в интересах кремля, наперегонки отправляет своих людей на смерть. Башкиры - это один из крупнейших народов России, который при этом находится в непростой ситуации", - написал Резников.

Министр пояснил, что в современной Башкирии есть три соразмерных по численности национальных группы - русские, башкиры и татары. Республика Башкортостан имеет огромные природные ресурсы и развитую промышленность. Там есть все, чтобы гарантировать высокий уровень благосостояния. Главным интересом башкир Резников называет обеспечение национального развития у себя дома, в том числе - за счет реализации права на самоопределение и справедливого распределения немалых ресурсов в пользу региона.

Для этого нужно концентрировать все усилия внутри Башкирии и на защите от Москвы. Министр обороны отметил, что среди главных проблем и угроз для башкирского народа является не Украина, а представители Москвы, которые отправляют башкир на войну против Украины.

"Действуя прямо вопреки интересам народа и превращая в преступников, убийц. Никто, кроме кремля и его лакеев, в этом не заинтересован. Это надо прекратить как можно скорее", - добавил министр.

Башкиры

Тюркский народ, живущий на Южном Урале и за Уралом, имеют автономию - Республика Башкортостан, также живут в соседних областях и автономных районах РФ.

Общая численность в РФ - 1,67 млн человек, из них в Башкортостане - более 1,22 млн человек. Сегодня Башкортостан - один из самых богатых регионов РФ, в котором продолжаются процессы возрождения башкирского народа. Значительная часть башкир работает в нефтяной и других отраслях промышленности.