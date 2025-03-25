"Это точно не деньги". Менеджер Ломаченко рассказал, что заставит украинца вернуться на ринг

Уже десять месяцев прошло с момента последнего поединка Ломаченко. В мае 2024-го он победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа и забрал вакантный титул чемпиона IBF. С тех пор на ринг не выходил. Он в частности отклонил предложение боя против чемпиона WBA - американца Джервонты Дэвиса.

Климас подтвердил информацию о том, что у украинского боксера была травма спины. В интервью для американских СМИ он также заявил, что ни деньги, ни наследство точно не станут мотивацией для возвращения Ломаченко в ринг.

"Ломаченко может делать то, что пожелает. Он может завершить карьеру или продолжить боксировать - и он все равно останется Ломаченко, - заявил менеджер украинца, - Он уже создал свое наследие. Он доказал, кем является на самом деле. Возможно, его дети, возможно, его семья или кто-то другой сможет его мотивировать, но точно не деньги и не наследие".

Отметим, что в начале этого года Ломаченко получил от IBF медицинское исключение, которое позволяет ему сохранить за собой чемпионский титул.

В то же время организация назначила бой за временный титул IBF между американцем Рэймондом Муратальей и россиянином Зауром Абдуллаевым. С победителем этого противостояния 37-летний Ломаченко должен провести бой до 8 октября, иначе будет лишен пояса.

Чемпионами мира в легком дивизионе (до 61,2 кг) сейчас являются: три американца - Джервонта Дэвис (WBA), Шакур Стивенсон (WBC) и Кейшон Дэвис (WBO), а также представитель Украины Василий Ломаченко (IBF).