Это еще одна психологическая атака РФ, - Зеленский об угрозе массовых авиаударов
Государство-агрессор Россия массово распространяет информацию об угрозе авиаударов по территории Украины. Оккупанты используют эту информацию для очередной психологической атаки на украинцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.
"Она атакует нас и использует любые варианты авиации, использует ракетные удары. Самое важное, что с точки зрения защиты мы наверняка на лучшем уровне чем когда-либо за все времена независимости. Здесь можно поблагодарить наших партнеров. вы видите процент, который мы сбиваем .Мы примерно понимаем, что иногда хуже - 50-60 процентов, иногда лучше - доходим до 80-85 процентов", - сказал Зеленский.
При этом он уверен, что если Россия все же начнет массовый обстрел - результат работы украинских ПВО будет таким же. Зеленский заявил, что Россия не выпустит больше ракет, чем когда в Украине был блекаут. Тогда по украинской территории оккупанты выпустили более 100 ракет и дронов.
"Бояться нет смысла. Ожидать от них цветов - желания, и тоже нет смысла, верить в то, что они говорят. Нет практики доверять им. Рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям, как к еще одной психологической атаке со стороны РФ. Верьте в наши силы, самый сложный этап в нашей жизни, я уверен, мы смогли пройти тогда, когда не так у нас было много партнеров", - подчеркнул он.
Зеленский призвал не верить пропагандистам, ведь сейчас Россия - уже не такое мощное государство, как было 24 февраля 2022 года.
"Сейчас нас больше, и мы точно сильнее. Я уверен, что и Россия тогда была намного сильнее, а сейчас она не так мощна и нет такого количества у них сил. Мне кажется, в этом и есть наше преимущество. Итак, не верьте пропагандистам , верьте в то, что на поле боя", - сказал он.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия на годовщину вторжения нанесет ракетный удар. По его словам, россияне накапливают ракеты, поэтому 24 февраля возможен запуск трех волн.
В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг будет пытаться захватить Бахмут до 24 февраля.
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