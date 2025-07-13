ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Это не ПТСР": врач объяснил, кто действительно имеет диагноз и кого обманывают соцсети

Воскресенье 13 июля 2025 11:37
UA EN RU
"Это не ПТСР": врач объяснил, кто действительно имеет диагноз и кого обманывают соцсети Что такое ПТСР и с чем это расстройство часто путают (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова, Ірина Сандул

В украинском инфопространстве участились упоминания о ПТСР - посттравматическом стрессовом расстройстве. В блогах, TikTok и даже в бытовых разговорах люди диагностируют его себе и другим, часто не понимая истинного значения термина. Но действительно ли эта проблема настолько массовая, как кажется?

Психиатр, доктор медицинских наук Борис Михайлов в интервью для РБК-Украина поставил точку в этом вопросе - и объяснил, кто на самом деле имеет право на такой диагноз.

Кто действительно имеет ПТСР, а кто - нет

"Сейчас кто только не говорит о ПТСР. Это многочисленные публикации в интернете, сообщения блогеров о его массовой распространенности и так далее", - говорит психиатр. Он подчеркивает: термин получил слишком широкое использование, которое не соответствует клинической действительности.

По медицинским критериям, ПТСР (post-traumatic stress disorder) развивается только после события, которое непосредственно угрожало жизни человека. Это может быть участие в боевых действиях, пребывание под обстрелом или другая экстремальная ситуация, которая несла реальную угрозу.

"Речь идет об участниках боевых действий и гражданских лицах, пострадавших от обстрелов и тому подобное. Все остальное - это не ПТСР. Это тревожные, депрессивные или тревожно-депрессивные реакции", - отмечает Борис Михайлов.

Миф о "массовом" ПТСР

Важно также отметить: даже среди тех, кто действительно пережил чрезвычайно травматические события, ПТСР возникает далеко не всегда.

"Кстати, у участников боевых действий частота ПТСР составляет не более 10-15%", - подчеркивает врач.

Эти данные значительно ниже ожиданий и свидетельствуют, что организм имеет мощные ресурсы адаптации. Но в то же время это еще раз доказывает - нельзя наугад раздавать серьезные диагнозы на основе TikTok-тестов или самочувствия после плохих новостей.

Если это настоящий ПТСР

В случае, когда диагноз ПТСР подтвержден специалистом, человеку обязательно нужно профессиональное лечение и реабилитация. Это комплексная терапия, которая включает медикаменты, психотерапию и длительную поддержку.

"ПТСР не исчезает сам по себе. Но при правильном лечении люди могут возвращаться к полноценной жизни", - добавляет психиатр.

Почему это опасно - путать все с ПТСР

Самодиагностика и хаотичное использование термина ПТСР не просто вводят в заблуждение. Это может помешать людям получить правильное лечение, если вместо тревожного или депрессивного состояния они будут ошибочно искать решение "от ПТСР".

"Надо четко понимать, что есть разные типы реакций на стресс, и только специалист может определить, что с вами на самом деле происходит", - резюмирует Борис Михайлов.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Психиатр ПТСР
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей