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"Это ошибка". Сунак выступил против призывов заморозить войну в Украине

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

Попытки заморозить конфликт в Украине на месте являются абсолютно неправильными. Все они должны быть пресечены в зародыше.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По его словам, временное прекращение боевых действий не будет справедливым и прочным миром для Украины.

"Прекращение огня - это не справедливый и прочный мир для Украины, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и становиться все хуже и хуже", - заявил Сунак.

Он добавил, что Россия совершила незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину.

"Она совершила чудовищные военные преступления, и правильным и единственным ответом на это является вывод Россией своих войск из Украины, а все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт на месте, абсолютно неправильны, и они должны быть осуждены", - подчеркнул министр.

Разговоры о заморозке войны

Ранее американское издание Politico опубликовало материал, в котором утверждалось, что власти Соединенных Штатов допускают вероятность того, что война в Украине может "заморозиться" по корейскому сценарию.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что в случае замораживания войны в Украине страна превратится в новую КНДР с миллионами заложников.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что решение о возможной "заморозке" войны в Украине будет приниматься только президентом Владимиром Зеленским и народом Украины.

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