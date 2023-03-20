Это невозможно. Данилов опроверг данные о 100 тысячах потерь среди украинских военных

Отметим, что недавно издание Politico со ссылкой на американских военных чиновников написало, что в ходе полномасштабной войны России против Украины погибли или были ранены более 100 тысяч наших бойцов.

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно", - сказал Данилов.

По его словам, точную цифру потерь знают военные и президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что информация о потерях во время войны закрыта, но "100 тысяч - это абсолютно не соответствует действительности".

"Соотношение потерь с противником у нас - 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10. У нас костяк армии был подготовлен после войны 14-го года, мы знали как воевать, а у России такого не было", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что по многим направлениям у россиян были "просто безумные" потери.

Напомним, старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс отметил, что Россия потеряла под Бахмутом до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными.

В НАТО заявляли, что РФ ежедневно теряет до 1500 военных во время текущего наступления.

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