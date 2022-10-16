Это очень важно. Зеленский призвал брать в плен как можно больше оккупантов

Украине следует брать в плен как можно больше российских оккупантов, чтобы возвращать домой защитников, которых удерживают в России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
"Отдельно я хочу отметить сегодня те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это очень важно: каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев", - сказал он.
Президент поблагодарил 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, которые во время наступательных действий существенно увеличили возможность Украины возвращать своих граждан домой.
Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о наших людях, которых удерживаютх в РФ.
"Мы должны освобождать их и должны освободить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов - как можно больше", - добавил президент.
Напомним, недавно украинская разведка пообещала 100 тысяч долларов за задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина.
Ранее Зеленский заявлял, что Красный Крест должен получить доступ к колонии в Оленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные, поскольку это входит в его обязательства.
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