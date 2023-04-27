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Это марафон, а не спринт: Резников о возможных сроках окончания войны

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Война в Украине напоминает марафон, а не спринтерскую дистанцию. Поэтому сказать о том, на сколько украинцы находятся ближе к "финишу", то есть когда война закончится, нельзя.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал министр обороны Алексей Резников.

"Это не спринтерская дистанция. Это не 100-метровка, не 60-метровка, не 30-метровка. Когда я понял, что это не спринт, а марафон, тогда я себе сказал - подожди, чтобы пробежать последние 195 метров марафонской дистанции, ты должен до этого продержаться 42 километра. Это значит, что ты 42 километра должен накапливать энергию, ресурс, держать темп, разумно его тратить и потом, когда останется 195 метров, рвануть. Чтобы первым коснуться этой ленты или хотя бы быть в призах", - рассказал он.

Резников утверждает, что все украинцы бегут марафон и сказать, за сколько мы находимся километров от финиша, он не может, потому что "это очень условное сравнение".

"Пока весь этот этап мы успешно пробежали. Все эти наши победные акции в виде контрнаступлений, освобождение наших территорий, умение противостоять оккупантам и даже усиление нашей ПВО. И даже умение сбивать иранские дроны, и непопадание в блэкаут, и непопадание в банкротство, и даже умение из этого делать деньги и платить налоги, и даже вывозить зерно и масло", - добавил он.

По мнению Резникова, все украинцы за время войны стали "айронменами": смогли и бежать, и плыть, и крутить педали, научились выносливости и взаимодействию в правительстве.

"У нас очень трудоспособное правительство, нет раздоров, какой-то брани. Мы бежим этот марафон, и я считаю, что бежим успешно. Причем вся страна. Мне бы хотелось сказать, что мы на столько-то километров ближе к финишу, но не могу этого сказать", - добавил глава Минобороны.

Как сообщалось, в интервью РБК-Украина начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. В противном случае, если не будет возвращен Крым или Донбасс, война будет продолжаться, пока эти все территории не вернуться под контроль Украины.

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Война в Украине