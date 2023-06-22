Это только начало. Эксперты прогнозируют новые удары по логистике на оккупированных территориях

После повреждения Чонгарских мостов, вероятно, будут новые ракетные удары по объектам, которые используют россияне для поддержки войны против Украины, на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Логистический ад. Как удар по Чонгарскому мосту осложнит жизнь оккупантов в Крыму и на юге" .

Отметим, что оккупанты будут испытывать все большую нехватку ресурсов.

Военный эксперт Владислав Селезнев обратил внимание на то, что в последнее время удары по складам лишили россиян боеприпасов, по меньшей мере, на неделю боевых действий. Теперь им нужно время на подвоз новых партий, формирование новых складов и размещение подальше от линии столкновения.

"На все это нужно время, и враг не сможет оперативно реагировать на все вызовы, с которыми он может столкнуться во время украинского контрнаступления. Сейчас украинская армия формирует поле боя предстоящей битвы, уничтожая склады и логистические маршруты", - сказал он.

Эксперт считает, что ракетные удары в этом районе будут продолжаться. Целями могут выступать мосты, акведуки и другие уязвимые места.

К тому же, не стоит недооценивать партизанскую рельсовую войну. Так, за последние полтора месяца взрывы произошли по меньшей мере на трех разных железнодорожных участках в Крыму.

По мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, после ударов по Чонгарским мостам будут и другие. Причем не исключено, что они состоятся в ближайшее время.

"Есть еще по чему попадать. Есть объекты в районе Геническа, в районе Сиваша и так далее. Я более чем уверен, что все, что произошло сегодня утром - это прелюдия. Это только начало", - отметил Коваленко.

Удары по Чонгарским мостам

Сегодня утром в районе Чонгара на границе Крыма и Херсонской области раздались взрывы. Оккупанты заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш.

В сети появились видео, на которых видно, что мосты были повреждены. Разрушениям подверглось не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Эти мосты важны для оккупантов, ведь ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

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