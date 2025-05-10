"Это какой-то нонсенс". В Силах обороны Юга опровергли приказ стрелять только в ответ

Заметим, что на днях в СМИ появились слухи, что существует приказ стрелять только в ответ на атаки россиян. В частности была информация, что некоторые подразделения Сил обороны Украины получили распоряжение прекратить огонь 8 мая.

По данным анонимных военных, которых цитировали СМИ, стрелять военные могут только в ответ в случае нарушения режима тишины и только после предупреждающих выстрелов.

Такие изменения якобы были связаны с так называемым "перемирием", которое объявил российский диктатор Владимир Путин в дни празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Перемирие в Украине

Напомним, что в течение этого года Россия неоднократно отказывалась от 30-дневного перемирия, которое предлагали международные партнеры.

Вместо этого российский диктатор объявлял собственные "перемирия" с Украиной.

Один из последних случаев - так называемое "пасхальное перемирие", которое российские войска нарушили в первые же часы. А недавно Путин объявил еще одно "перемирие", которое должно было длиться с 8 по 11 мая.

Однако, несмотря на заявления Кремля, боевые действия на фронте не прекратились, а количество атак продолжило расти.

Заметим, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский анонсировал перемирие между Украиной и Россией.

Он отметил, что оно должно начаться в понедельник, 12 мая и сейчас Украина и партнеры ждут ответа России.

Президент также добавил, что если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, ему грозят новые санкции.

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