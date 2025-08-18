"Это не конец пути": Трамп заявил, что США продолжат поддерживать Украину

Репортер спросил Трампа: "Это конец американской поддержки Украины? Сегодняшняя встреча, это соглашение, или нет?"

Трамп ответил: "Я никогда не смогу этого сказать. Это никогда не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я бы не сказал, что это конец пути".

Встреча в Вашингтоне

Зеленский приехал на переговоры в Вашингтон с поддержкой европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте.

Репортер и Трамп отметили выбор Зеленским черного костюма.

"Вы выглядите потрясающе в этом костюме", - сказал репортер Брайан Гленн из Real America's Voice, который усомнился в выборе наряда Зеленским во время его визита в Белый дом в феврале.

"Я сказал то же самое", - воскликнул Трамп.

"Вы в том же костюме, - сказал Зеленский Гленну. - Я изменился, а вы - нет".

Европейский чиновник сообщил, что вопрос об одежде Зеленского обсуждался представителями США и Украины перед понедельничными переговорами украинского лидера с Трампом, при этом было решено, что Зеленский не прибудет в своей обычной зеленой военной толстовке.

Трамп был недоволен, когда в феврале Зеленский прибыл в Белый дом в форме "милитари", съязвив, что тот "сильно принарядился".