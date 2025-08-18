"Это не конец пути": Трамп заявил, что США продолжат поддерживать Украину

США продолжат поддержку Украины вне зависимости от исхода сегодняшних переговоров в Белом доме.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
Репортер спросил Трампа: "Это конец американской поддержки Украины? Сегодняшняя встреча, это соглашение, или нет?"
Трамп ответил: "Я никогда не смогу этого сказать. Это никогда не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я бы не сказал, что это конец пути".
Зеленский приехал на переговоры в Вашингтон с поддержкой европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте.
Репортер и Трамп отметили выбор Зеленским черного костюма.
"Вы выглядите потрясающе в этом костюме", - сказал репортер Брайан Гленн из Real America's Voice, который усомнился в выборе наряда Зеленским во время его визита в Белый дом в феврале.
"Я сказал то же самое", - воскликнул Трамп.
"Вы в том же костюме, - сказал Зеленский Гленну. - Я изменился, а вы - нет".
Европейский чиновник сообщил, что вопрос об одежде Зеленского обсуждался представителями США и Украины перед понедельничными переговорами украинского лидера с Трампом, при этом было решено, что Зеленский не прибудет в своей обычной зеленой военной толстовке.
Трамп был недоволен, когда в феврале Зеленский прибыл в Белый дом в форме "милитари", съязвив, что тот "сильно принарядился".
Напомним, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для содействия сохранению потенциального мирного соглашения. "Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня", - сказал он в Овальном кабинете.
Трамп заявил, что Европа возьмет на себя ведущую роль в обеспечении мира, но США также будут участвовать.
"Они - первая линия обороны, потому что они там, Европа. Но мы собираемся им помочь. И мы будем участвовать", - сказал он.