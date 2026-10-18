RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

"Это катастрофа": пожар охватил большую военную базу в Канаде, есть жертвы

16:35 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Точное количество жертв пока не раскрывается (Getty Images)

В Канаде на большой военной базе CFB "Уэйнрайт" произошел "инцидент", в результате которого вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Одним из первых с заявлением по этому поводу выступил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти.

По его словам, в результате пожара погибли несколько человек, есть также пострадавшие. Однако точное количество погибших и пострадавших он до сих пор не раскрыл. Более того, пока неизвестно, что именно произошло.

Врач скорой помощи в разговоре с журналистами назвал инцидент на военной базе "катастрофой, которая случается раз в 15-25 лет".

Важно отметить, что происшествие случилось за несколько дней до референдума, запланированного на 19 октября в Альберте. Во время голосования жители провинции должны определить, поддерживают ли они начало процесса отделения от Канады.

По информации муниципального округа Вейнрайт, из-за сильного ветра огонь быстро распространился за пределы ограждения военной базы. На место прибыли пожарные из разных юрисдикций.

Как сообщает CBC, людей попросили не приближаться к месту пожара и не препятствовать проезду машин экстренных служб.

Также известно, что премьер-министр Канады Марк Карни назвал пожар "серьезным".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КанадаПожарВоенная база