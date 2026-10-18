"Это катастрофа": пожар охватил большую военную базу в Канаде, есть жертвы

Одним из первых с заявлением по этому поводу выступил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти.

По его словам, в результате пожара погибли несколько человек, есть также пострадавшие. Однако точное количество погибших и пострадавших он до сих пор не раскрыл. Более того, пока неизвестно, что именно произошло.

Врач скорой помощи в разговоре с журналистами назвал инцидент на военной базе "катастрофой, которая случается раз в 15-25 лет".

Важно отметить, что происшествие случилось за несколько дней до референдума, запланированного на 19 октября в Альберте. Во время голосования жители провинции должны определить, поддерживают ли они начало процесса отделения от Канады.

По информации муниципального округа Вейнрайт, из-за сильного ветра огонь быстро распространился за пределы ограждения военной базы. На место прибыли пожарные из разных юрисдикций.

Как сообщает CBC, людей попросили не приближаться к месту пожара и не препятствовать проезду машин экстренных служб.

Также известно, что премьер-министр Канады Марк Карни назвал пожар "серьезным".