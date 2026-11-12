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"Это говорит о том, куда все двигается": Зеленский сделал заявление о проблемах со Starshield

15:03 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

В Украине снова зафиксировали ограничение скорости Starshield. Это свидетельствует о том, что в США принимают решения, относясь к оккупированным украинским территориям так, будто они не являются украинскими.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества.

"Плохая новость заключается в том, что мы снова видим проблемы со Starshield. И мы снова зафиксировали ограничение скорости Starshield на украинской территории, в частности на временно оккупированных частях Украины. Ограничение скорости снова составляет 161 километр в час. Это 100 миль в час", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что такие ограничения оказывают непосредственное влияние на способность Украины перехватывать российские реактивные "Шахеды". Он добавил, что эти беспилотники летят с тех территорий, а из-за ограничения скорости их нельзя вовремя догнать.

"Но некоторые вещи уже понятны. Если кто-то в Америке принимает решения, фактически относясь к украинской территории так, будто она не украинская, то это говорит нам о том, куда все движется", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не нужно никогда никоим образом не признавать оккупацию украинской территории страной-агрессором.

Невозможность использования авиации

Зеленский объяснил, что Украина не может использовать авиацию вблизи линии фронта - там могут действовать только дроны-перехватчики. Сбивать российские реактивные дроны становится сложнее без требуемой скорости.

"А это значит, что больше российских ударов достигают целей и больше наших людей гибнут, наши гражданские гибнут от рук России. Мы пытаемся получить подробности от американской стороны, но пока знаем очень мало", - резюмировал президент.

Напомним, Зеленский сообщил, что на протяжении последних нескольких суток над территорией Украины происходят значительные сбои в работе Starshield. Они фиксируются вдоль всей линии фронта, а также на ТОТ.

Советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов подтвердил, что скорость работы "Старлинк" во время движения снова ограничили.

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