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"Это все фейк". В Венгрии сделали циничные заявления о блокировании помощи Украине от ЕС

Фото: В Венгрии сделали циничные заявления о блокировании помощи Украине от ЕС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия готова оказывать поддержку Украине, но намерена делать это не через общий кредит ЕС, а на двусторонней основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит телеканал М1 и заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Сийярто опроверг сообщение о том, что его страна заблокировала предоставление финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза. Он пояснил, что венгерское правительство по-прежнему готово оказывать поддержку Украине, но намерено делать это не через общий кредит ЕС, а на двусторонней основе.

"Поддержка Украины продолжается, и я хотел бы попросить вас не распространять новости о том, что мы не позволили Евросоюзу оказывать помощь Украине", – заявил глава МИД.

Сийярто уточнил, что Венгрия возражает только против того, чтобы общий пакет пособий на экономическое восстановление Украины в размере 18 млрд евро был направлен ей в виде общего льготного кредита ЕС. По его словам, Будапешт предлагает распределить эту сумму пропорционально между членами сообщества и предоставлять Киеву на двусторонней основе.

Правительство Венгрии уже выделило на эти цели из бюджета на 2023 год 187 млн. евро. Премьер-министр Виктор Орбан поручил главе МИД начать переговоры с украинскими властями. Орбан сообщил, что сегодняшние новости о наложении вето на финансовую помощь Украине являются фейковыми.

"Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Однако мы хотим убедить страны-члены ЕС, что общий долг ЕС не является решением. Если мы продолжим идти по пути в долговое сообщество, мы не сможем вернуть назад", - написал Орбан.

Напомним, что Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро от ЕС.

Евросоюз также планирует выделить Украине финансовую помощь на 2023 год в размере 18 миллиардов евро, несмотря на блокирование соответствующей инициативы Венгрией.

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