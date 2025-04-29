"Это фейк": Трамп возмутился из-за опроса СМИ относительно его рейтингов

По словам Трампа, его администрация работает "лучше, чем когда-либо".

"Опросы лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, являются фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде", - написал Трамп

Стоит заметить, что Трамп не уточнил, какие именно публикации с опросами возмутили его.

Падение рейтингов Трампа

Стоит напомнить, что в начале апреля были обнародованы данные трехдневного опроса Reuters/Ipsos. По их результатам, одобрение работы Трампа на посту президента снизилось на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным 21-23 марта, а также на 4 пункта ниже 47% одобрения, которое он имел вскоре после вступления в должность 20 января.

Тогда заявлялось, что Трамп столкнулся с недовольством граждан его экономической и внешней политикой, скандалами в администрации и военной стратегией.

Интересно и то, что по результатам последнего соцопроса КМИС (обнародован 1 апреля), украинцы все больше разочаровались в политике Трампа, и не прогнозируют ничего положительного от президента США в будущем.