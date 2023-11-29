"Это фатально". Бербок обеспокоена тем, что война в Украине "исчезает из поля зрения общественности"

Война России против Украины "исчезает из поля зрения общественности" и это фатально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которое приводит немецкий МИД.

"В настоящее время внимание к Украине исчезает из виду общественности - это фатально", - заявила Бербок.

По ее словам, Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким".

Глава МИД Германии также отметила, что будущее Украины - у ЕС и НАТО. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.

По ее мнению, Совет Украина-НАТО приблизит страну к членству в Альянсе.

"Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллиона евро в Трастовый фонд Украина - НАТО", - добавила Бербок.

Совет Украина-НАТО

Напомним, Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО - Украина проходит 28-29 ноября. В ней также примет участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы МИД стран НАТО на встрече дадут рекомендации Украине по проведению реформ для вступления в Альянс.