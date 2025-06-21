"Это очень трудно": Трамп ответил, может ли остановить удары Израиля по Ирану

"Сейчас, я думаю, очень трудно сделать такой запрос. Если кто-то побеждает, это немного сложнее, чем когда кто-то проиграет. Но мы готовы, открыты к этому и уже ведем разговоры с Ираном. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, Иран находился "в неделях или месяцах от получения ядерного оружия".

Также Трамп прокомментировал участие европейских стран в дипломатическом процессе с Ираном. Американский лидер уверен, что Тегеран не намерен вести диалог с Европой.

"Иран не хочет разговаривать с Европой. Европа не сможет помочь в этом", - подчеркнул он.