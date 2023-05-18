Это не "День Д". У Байдена не будут говорить, началось ли контрнаступление ВСУ

В Белом доме отказались отвечать на то, началось ли анонсированное контрнаступление ВСУ. Там заявили, что оставят этот вопрос для украинцев.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Как вы знаете, это не похоже на высадку в "День Д" на пляже (высадка десанта в Нормандии во времена Второй мировой, что положило начало освобождению Западной Европы от нацистской оккупации, остается наибольшей десантной операцией в истории человечества - ред.). Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны" - сказал Салливан.

В свою очередь советник Байдена отказался говорить, что начали украинские Силы обороны свое контрнаступление.

"Я позволю украинцам охарактеризовать и описать то, что они делают. Я просто сказал бы, что в некоторых частях Украины идут интенсивные боевые действия, которые мы видели недавно на примере боев под Бахмутом", - добавил Салливан.

Напомним, как недавно заявил президент Владимир Зеленский, Украине нужно не слишком много времени, прежде чем начать долгожданное контрнаступление.

Добавим, как ранее объяснили в Офисе президента Украины, освобождение Бахмута станет лишь "прелюдией" к контрнаступлению ВСУ.

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