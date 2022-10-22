Это не даст Путину то, что он хочет. Посол Британии о ракетных атаках по Украине

Российские атаки 22 октября на энергетическую инфраструктуру Украины являются военным преступлением, однако это не даст президенту РФ Владимиру Путину того, что он хочет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Британии в Украине Мелинды Симмонс.
"Гражданское население гибнет, и в результате этого будет нехватка энергии", - говорится в сообщении.
Посол отметила, что ракетные атаки России по городам Украины не дают Путину то, что он хочет. Она подчеркивает, что украинцы от этого не убегают.
"Возможно в этом жить ужасно, однако из Киева видно, что Россия не выиграет этот раунд", - добавила Симмонс.
Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.
Напомним, что под удар попали, в частности, западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен, а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.
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