"Это был настоящий патриот". В Одессе попрощались с активистом Демьяном Ганулом

В Одессе в Соборе Рождества Христова ПЦУ прощались с активистом Демьяном Ганулом, которого застрелили в центре города 14 марта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".
Прощание с активистом началось в парке Шевченко возле памятника в 9 утра. Провести в последний путь Демьяна Ганула пришли сотни украинцев с цветами и красно-черными флагами.
Возле памятника Шевченко они почтили погибшего минутой молчания и также спели гимн Украины.
Далее активиста отпели в Соборе Рождества Христова ПЦУ.
"Несколько выстрелов были выпущены в голову каждого из нас, кто позволяет себе назвать "русский мир" злом. Каждому украинцу, который хочет быть свободным на своей земле", - сказал священник во время прощания с Ганулом.
После церемонии люди в церкви кричали "Слава Украине", "Героям слава".
"Это был настоящий, искренний патриот, который всегда верил в то, что он делает. Он был особенным человеком и его деятельность не была оценена так, как она должна была быть оценена. Здесь его не понимали, здесь плакали за памятники Ленину и Пушкину, здесь плакали за переименование улиц, здесь плакали за все российские маркеры, а он не боялся против этого бороться и этим был непонятен людям", - рассказали Светлана и Вадим, знакомые погибшего.
14 марта утром в центре Одессы активиста Демьяна Ганула застерлил неизвестный. Глава МВД сразу взял расследование дела под личный контроль.
Правоохранители оперативно задержали фигуранта дела и объявили ему подозрение по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ - умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием.
Прокуратура просит суд отправить задержанного под стражу без альтернативы внесения залога. Среди версий убийства: активистская деятельность, заказ Кремля и личная неприязнь. Известно, что с лета 2024 года Ганул получал угрозы.
"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который бы больше Демьяна любил Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", - рассказала сестра погибшего.
У Демьяна Ганула осталась жена и маленькая дочь.
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