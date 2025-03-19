"Это был настоящий патриот". В Одессе попрощались с активистом Демьяном Ганулом

Прощание с Демьяном Ганулом

Прощание с активистом началось в парке Шевченко возле памятника в 9 утра. Провести в последний путь Демьяна Ганула пришли сотни украинцев с цветами и красно-черными флагами.

Возле памятника Шевченко они почтили погибшего минутой молчания и также спели гимн Украины.

Прощание с Демьяном Ганулом (фото: Суспільне Одеса)

Далее активиста отпели в Соборе Рождества Христова ПЦУ.

"Несколько выстрелов были выпущены в голову каждого из нас, кто позволяет себе назвать "русский мир" злом. Каждому украинцу, который хочет быть свободным на своей земле", - сказал священник во время прощания с Ганулом.

После церемонии люди в церкви кричали "Слава Украине", "Героям слава".

"Это был настоящий, искренний патриот, который всегда верил в то, что он делает. Он был особенным человеком и его деятельность не была оценена так, как она должна была быть оценена. Здесь его не понимали, здесь плакали за памятники Ленину и Пушкину, здесь плакали за переименование улиц, здесь плакали за все российские маркеры, а он не боялся против этого бороться и этим был непонятен людям", - рассказали Светлана и Вадим, знакомые погибшего.

Одесса попрощалась с Демьяном Ганулом (фото: Суспільне Одеса)

Детали гибели активиста

14 марта утром в центре Одессы активиста Демьяна Ганула застерлил неизвестный. Глава МВД сразу взял расследование дела под личный контроль.

Правоохранители оперативно задержали фигуранта дела и объявили ему подозрение по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ - умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием.

Прокуратура просит суд отправить задержанного под стражу без альтернативы внесения залога. Среди версий убийства: активистская деятельность, заказ Кремля и личная неприязнь. Известно, что с лета 2024 года Ганул получал угрозы.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который бы больше Демьяна любил Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", - рассказала сестра погибшего.

У Демьяна Ганула осталась жена и маленькая дочь.