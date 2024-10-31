Это было давно: как раньше ездили на авто без зимних шин

Общедоступными и популярными зимние шины стали каких-нибудь сорок-пятьдесят лет назад. А как наши коллеги-водители обходились без них к распространению "шиповок" и "липучек"?

Вплоть до 1960 – 1970-х годов, когда Nokia и Michelin начали продавать по всему миру свои Hakkapeliitta-Kometa и X M+S, абсолютное большинство автомобилистов в течение целого года ездило на летней резине. Как им удавалось избегать аварий и проблем с буксовкой, заносами и слешпленингом?

Когда еще не было зимней резины

Прежде всего следует понимать, что в ту эпоху о существовании зимних шин как таковых большинство водителей даже не догадывалось (исключение – несколько скандинавских стран, но уровень автомобилизации в них тогда был невелик). Поэтому каждый воспринимал отсутствие зимней резины как данность – и, руководствуясь этим, корректировал свое зимнее водительское поведение и принимал определенные меры.

До весны . В странах с суровыми зимами большая часть водителей на зиму становились пешеходами, паркуя свой автомобиль до весны. И отсутствие специальных шин не было поэтому единственным фактором, потому что автомобилисты того времени имели зимой целый набор зимних трудностей: тяжелый запуск двигателя, неубранный снег, соль на дороге, отсутствие надежных антифризов. А, например, на территории Украины собственный автомобиль можно было легко заменить повсеместно распространенным общественным транспортом.

Дорожное движение . Наиболее упорные водители, которые ездили зимой, часто были на путях единичным явлением – машин было в разы меньше, чем теперь. Во-вторых, все немногочисленные шоферы находились в равных условиях: все были обуты в летние шины и все ехали все равно медленно, все равно скользили и все равно буксовали. То есть транспортный поток оставался столь же равномерным, что облегчало езду.

Водительское мастерство. Это правда, что среднестатистический водитель середины прошлого века имел более высокую квалификацию, чем его нынешний коллега. И неудивительно, ведь ежедневная борьба с зимними трудностями производила профессиональные навыки даже у водителей-любителей (согласно тогдашней классификации). В то время все водители умели выводить машину из заноса, тормозить, не пользуясь тормозной педалью, трогаться со второй передачи и двигаться гололедицей "внатяжку". Иначе просто было нельзя.

Вспомогательные средства. В периоды наиболее суровой зимней непогоды на путях было много машин с цепями противоскольжения на ведущих колесах. Водители использовали как фабричные, так и самодельные, а часто принимали импровизированные, изготовленные из подручных материалов. Напомним, что этот действенный инструмент повышения эффективности зимних шин остается обязательным в некоторых регионах и в наше время.

Всесезонка . Мизерное распространение специальных зимних шин не означает, что все массовые модели покрышек были пожилыми. К примеру, в нашей стране ближе к 1980-м годам многие легковые модели шин фактически были всесезонными. Хотя это и не всегда заявлялось производителем, но они в определенной степени отвечали требованиям зимней эксплуатации – имели характерные ламели на блоках протектора и широкие канавки для отвода воды и снежной шуги.

Кратко

Водительскому мастерству, выдержке и аккуратности наших предков можно позавидовать. И это действительно то, чему у них стоит научиться, ведь такие черты никогда не будут лишними для водителя. А вот ездить зимой на летней резине в наше время не стоит, ведь вместе с эпохой сменились и автомобили, и обстановка на путях – и к счастью, наши возможности по комплектации машин тоже.