"Это была моя ошибка". Залужный написал о контрнаступлении и "порохе" для победы

О контрнаступлении ВСУ и ошибке

За пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров. Десять месяцев Россия воевала вокруг Бахмута на востоке, чтобы взять город размером 6 на 6 километров. Поле боя напоминает большой конфликт столетней давности.

Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет.

Авторы информационного агентства пишут, что "течение контрнаступления подорвало надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть - и таким образом изменить расчеты Владимира Путина, заставив российского президента пойти на переговоры". Это также подорвало предположение зависимого о том, что можно остановить Россию, обескровив ее войска.

Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили войну. Но не в России, где жизнь дешева и где ориентиром Путина является Первая и Вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов.

Украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая рубежи российской обороны. Если посмотреть на учебники НАТО и на математику, которую мы проводили при планировании контрнаступления, четыре месяца было достаточно, чтобы мы дошли до Крыма, воевали в Крыму, чтобы вернуться его. Однако со старта контрнаступательные действия погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления, на юге в сторону Азовского моря.

Как выразился Залужный, поначалу он подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них.

Потом я подумал, возможно, наши солдаты не годятся для такой задачи, поэтому перевел их в некоторые бригады. Но когда эти изменения не принесли результата, я "приказал подчиненным найти книгу, как-то увидел еще студентом военной академии". Ее название было "Прорыв укрепленной полосы", ее опубликовал в 1941 году советский генерал-майор П. С. Смирнов, анализировавший бои Первой мировой войны.

И не пройдя даже половины этого, я понял, что это именно то, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в тупик и нас, и наших врагов.

Война зашла в тупик

Генерал подтвердил, что недавно посетил линию фронта в Авдеевке, где Россия через несколько недель продвинулась на несколько сотен метров, опрокинув туда две свои армии.

В тот день, когда я был там, на экранах наших мониторов мы видели 140 горевших машин, уничтоженных в течение четырех часов после того, как они попали в зону обстрела нашей артиллерии. Их преследовали беспилотники со взрывчаткой, которые их операторы просто обрушивали на противника. Аналогичная картина разворачивается и при попытке наступления украинских войск.

Простой факт: мы видим все, что делает противник, а он видит все, что мы делаем. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как прах, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга.

Однако в этот раз решающим фактором будет не одно новое изобретение, а соединение всех уже имеющихся технических решений.

F-16 уже менее полезны

Западные союзники очень осторожно поставляли Украине свои новейшие технологии и более мощное оружие. Президент США Джо Байден в начале вторжения России поставил цели: обеспечить, чтобы Украина не потерпела поражения и Америка не была втянута в конфронтацию с Россией.

Это означает, что оружия, предоставленного Западом, было достаточно, чтобы поддерживать Украину в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. Они (союзники - ред.) нам ничего не обязаны давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты.

Но сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и наладить оборону после внезапного прорыва в Харьковской области на севере и в Херсонской на юге в конце 2022 года.

Эти системы были для нас наиболее актуальны в прошлом году, а пришли только в этом году. Аналогично, реактивные самолеты F-16, которые появятся в следующем году, теперь менее полезны частично из-за того, что Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достигать пределов города Днепр.

Украина застряла в войне, где у России преимущество

В свою очередь технологии в войне будут решающими. Генерал в восторге от недавних разговоров с бывшим исполнительным директором Google Эриком Шмидтом, и отметил решающую роль беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут помешать их полету.

Оценка Залужного отрезвляет: нет никаких признаков того, что революционный технологический прорыв не то в области беспилотников, не то в области радиоэлектронной борьбы, не за горами.

Даже во время Первой мировой войны появления танков в 1917 году было недостаточно, чтобы выйти из тупика на поле боя: потребовался набор технологий и более десяти лет тактических инноваций, чтобы начать немецкий блицкриг в мае 1940 года.

Подразумевается, что Украина застряла в длительной войне, в которой у России есть преимущество. Тем не менее у Украины нет другого выхода, как сохранить инициативу, продолжая наступление, даже если она продвигается всего на несколько метров в день.

Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS

Крым остается самым уязвимым местом диктатора Владимира Путина. Как пишет The Economist, за последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин оккупировал в 2014 году и остается критически важным для логистики его войны.

Крым - это стержень проекта Путина по восстановлению империи, и его легитимность основывается на "возвращении" полуострова в Россию.

По словам Залужного, первые удары дальнобойными американскими ракетами по позициям россиян на временно оккупированном полуострове были нанесены 30 октября.

Россияне должны знать, что Крым является частью Украины и война "достает" и туда.

Грозит ли риск окопной войны

Главнокомандующий ВСУ отчаянно пытается не дать войне осесть в окопах.

Наибольший риск утомительной окопной войны состоит в том, что она может затянуться на годы и истощить украинское государство.

Во время Первой мировой войны мятеж вмешался еще до того, как технологии смогли изменить ситуацию. Четыре империи распались и в России разразилась революция.

Падение морального духа Украины и поддержка Запада - это именно то, на что рассчитывает Путин. Нет сомнений, что длительная война идет на пользу России, страны с населением втрое и экономикой в десять раз больше украинской.

Скажем откровенно, это феодальное государство, где самый дешевый ресурс - человеческая жизнь. А для нас… самое дорогое, что у нас есть - это наши люди.

Пока, говорит генерал Залужный, "солдатов у него хватает". Но чем дольше будет продолжаться война, тем труднее ее будет продолжать.

Надо искать это решение, нужно найти этот прах, быстро овладеть им и использовать его для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы.

Другую часть перевода статьи Залужного для The Economist - читайте в нашем материале по ссылке.

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