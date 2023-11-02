"Это была моя ошибка". Залужный написал о контрнаступлении и "порохе" для победы

Война с Россией зашла в тупик и для выхода из него нужен масштабный технологический скачок. Поскольку затяжной конфликт выгоден прежде всего врагу, а не нам.
О том, какую ошибку допустил Залужный, почему контрнаступление ВСУ не было таким, каким его ожидали на Западе и как выйти из патовой ситуации и не допустить затяжной окопной войны - читайте в переводе статьи главкома ВСУ для The Economist, который публикует РБК-Украина.
За пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров. Десять месяцев Россия воевала вокруг Бахмута на востоке, чтобы взять город размером 6 на 6 километров. Поле боя напоминает большой конфликт столетней давности.
Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет.
Авторы информационного агентства пишут, что "течение контрнаступления подорвало надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть - и таким образом изменить расчеты Владимира Путина, заставив российского президента пойти на переговоры". Это также подорвало предположение зависимого о том, что можно остановить Россию, обескровив ее войска.
Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили войну. Но не в России, где жизнь дешева и где ориентиром Путина является Первая и Вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов.
Украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая рубежи российской обороны. Если посмотреть на учебники НАТО и на математику, которую мы проводили при планировании контрнаступления, четыре месяца было достаточно, чтобы мы дошли до Крыма, воевали в Крыму, чтобы вернуться его. Однако со старта контрнаступательные действия погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления, на юге в сторону Азовского моря.
Как выразился Залужный, поначалу он подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них.
Потом я подумал, возможно, наши солдаты не годятся для такой задачи, поэтому перевел их в некоторые бригады. Но когда эти изменения не принесли результата, я "приказал подчиненным найти книгу, как-то увидел еще студентом военной академии". Ее название было "Прорыв укрепленной полосы", ее опубликовал в 1941 году советский генерал-майор П. С. Смирнов, анализировавший бои Первой мировой войны.
И не пройдя даже половины этого, я понял, что это именно то, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в тупик и нас, и наших врагов.
Генерал подтвердил, что недавно посетил линию фронта в Авдеевке, где Россия через несколько недель продвинулась на несколько сотен метров, опрокинув туда две свои армии.
В тот день, когда я был там, на экранах наших мониторов мы видели 140 горевших машин, уничтоженных в течение четырех часов после того, как они попали в зону обстрела нашей артиллерии. Их преследовали беспилотники со взрывчаткой, которые их операторы просто обрушивали на противника. Аналогичная картина разворачивается и при попытке наступления украинских войск.
Простой факт: мы видим все, что делает противник, а он видит все, что мы делаем. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как прах, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга.
Однако в этот раз решающим фактором будет не одно новое изобретение, а соединение всех уже имеющихся технических решений.
Западные союзники очень осторожно поставляли Украине свои новейшие технологии и более мощное оружие. Президент США Джо Байден в начале вторжения России поставил цели: обеспечить, чтобы Украина не потерпела поражения и Америка не была втянута в конфронтацию с Россией.
Это означает, что оружия, предоставленного Западом, было достаточно, чтобы поддерживать Украину в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. Они (союзники - ред.) нам ничего не обязаны давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты.
Но сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и наладить оборону после внезапного прорыва в Харьковской области на севере и в Херсонской на юге в конце 2022 года.
Эти системы были для нас наиболее актуальны в прошлом году, а пришли только в этом году. Аналогично, реактивные самолеты F-16, которые появятся в следующем году, теперь менее полезны частично из-за того, что Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достигать пределов города Днепр.
В свою очередь технологии в войне будут решающими. Генерал в восторге от недавних разговоров с бывшим исполнительным директором Google Эриком Шмидтом, и отметил решающую роль беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут помешать их полету.
Оценка Залужного отрезвляет: нет никаких признаков того, что революционный технологический прорыв не то в области беспилотников, не то в области радиоэлектронной борьбы, не за горами.
Даже во время Первой мировой войны появления танков в 1917 году было недостаточно, чтобы выйти из тупика на поле боя: потребовался набор технологий и более десяти лет тактических инноваций, чтобы начать немецкий блицкриг в мае 1940 года.
Подразумевается, что Украина застряла в длительной войне, в которой у России есть преимущество. Тем не менее у Украины нет другого выхода, как сохранить инициативу, продолжая наступление, даже если она продвигается всего на несколько метров в день.
Крым остается самым уязвимым местом диктатора Владимира Путина. Как пишет The Economist, за последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин оккупировал в 2014 году и остается критически важным для логистики его войны.
Крым - это стержень проекта Путина по восстановлению империи, и его легитимность основывается на "возвращении" полуострова в Россию.
По словам Залужного, первые удары дальнобойными американскими ракетами по позициям россиян на временно оккупированном полуострове были нанесены 30 октября.
Россияне должны знать, что Крым является частью Украины и война "достает" и туда.
Главнокомандующий ВСУ отчаянно пытается не дать войне осесть в окопах.
Наибольший риск утомительной окопной войны состоит в том, что она может затянуться на годы и истощить украинское государство.
Во время Первой мировой войны мятеж вмешался еще до того, как технологии смогли изменить ситуацию. Четыре империи распались и в России разразилась революция.
Падение морального духа Украины и поддержка Запада - это именно то, на что рассчитывает Путин. Нет сомнений, что длительная война идет на пользу России, страны с населением втрое и экономикой в десять раз больше украинской.
Скажем откровенно, это феодальное государство, где самый дешевый ресурс - человеческая жизнь. А для нас… самое дорогое, что у нас есть - это наши люди.
Пока, говорит генерал Залужный, "солдатов у него хватает". Но чем дольше будет продолжаться война, тем труднее ее будет продолжать.
Надо искать это решение, нужно найти этот прах, быстро овладеть им и использовать его для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы.
Другую часть перевода статьи Залужного для The Economist - читайте в нашем материале по ссылке.
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