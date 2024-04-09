"Это не будет главной темой": Волкер об Украине во время президентских выборов в США

Украине не станет главной темой на президентских выборах в США. Основной вопрос - это экономика, тема номер два - иммиграция с южной границы.

"Я так не думаю и надеюсь, что этого не будет…. Ни одна из сторон на самом деле не мобилизуется вокруг внешней политики. Это может быть темой кампании, но я не думаю, что это будет главная тема", - сказал он.

По его словам, вопрос номер один для всех в стране - это экономика. "У нас был сильный период инфляции, которая привела к более высокому уровню цен. Все до сих пор это чувствуют. Экономика - номер один. Иммиграция - номер два. У нас неконтролируемая южная граница. Тысячи людей приезжают в страну каждый день. Мы понятия не имеем, кто они. Это проблема, и это вопрос номер два для избирателей", - сообщил Волкер.

Дипломат отметил, что есть разделение между партиями по другим вопроса. "У республиканцев появляются другие проблемы, которые их волнуют, республиканцы пытаются мобилизоваться против очень агрессивной повестки дня по социальным вопросам. В частности, трансгендерны люди в спорте, ЛГБТ-вопросы в школах, и многое другое в этой социальной повестке дня", - добавил он.

Волкер напомнил, что аборты - это тема демократов. "Демократы пытаются использовать аборты, заявляя, что республиканцы ограничивают аборты, давайте мобилизуем избирателей-демократов, чтобы они вышли и проголосовали против этого", - сказал он.

Президентские выборы в США

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден.

В марте Джо Байден впервые с августа прошлого года опередил в рейтинге своего конкурента, республиканца Дональда Трампа.