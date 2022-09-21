"Это не блеф": Путин пригрозил Западу ядерным оружием

Он заявил, что якобы в Вашингтоне, Лондоне Брюсселе подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию РФ.

"Уже не таясь говорят, что РФ должна быть всеми силами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного суверенитета. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых обстрелах ЗАЭС, что грозит атомной катастрофой. Но и о высказывании некоторых высокопоставленных представителей ведущих стран нато о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения - ядерного оружия", - сказал он.

Путин подчеркнул, что при угрозе Россия использует ядерное оружие.

"Тем кто позволяет себе такие выражения, хочу напомнить, что наша страна также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - заявил он.