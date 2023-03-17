"Мы были к этому готовы": МИД Швеции о решении Турции по членству Финляндии в НАТО
Швеция была готова к тому, что Турция примет положительное решение о ратификации членства Финляндии в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, которое приводит Helsingin Sanomat.
"Как мы предполагали, Турция примет заявку Финляндии, но не Швеции, мы были готовы к этому", - говорится в заявлении.
Министр отметил, что это было развитие событий, которых страна не хотела.
"Это не желаемый результат. И наша военная интеграция в НАТО продолжается, как и двустороннее сотрудничество с Финляндией", - добавил Бильстрем.
Напомним, что сегодня Турция приняла решение начать процесс ратификации в парламенте принятия Финляндии в НАТО.
Венгрия решила проголосовать за членство Финляндии в НАТО уже 27 марта. Вопросы ратификации заявки Швеции на вступление в Альянс будут рассматриваться позже.
Ранее в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.
После того как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в альянс.
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