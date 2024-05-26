Это абсолютно неприемлемо. В ООН отреагировали на удары РФ по Харькову

В сообщении, обнародованном пресс-службой ООН, звучит очередной призыв в РФ прекратить наносить удары по гражданской инфраструктуре, что является фактически военным преступлением.

"Я ошеломлена и шокирована ужасными новостями, поступившими из Харькова... Днем, среди бела дня, когда люди - несмотря на все ужасы, которые они переживают каждый день в этом городе - пытались продлить свой день, их жизни были разрушены очередной атакой российских Вооруженных сил", - заявила Браун.

Представитель ООН отметила, что этот удар произошел по людному торговому центру, что "привело к десяткам жертв среди гражданского населения и значительному ущербу гражданским объектам".

"Это абсолютно неприемлемо. Эти удары Вооруженных сил Российской Федерации по мирному населению и гражданской инфраструктуре должны быть прекращены. Намеренное направление атаки на гражданскую инфраструктуру строго запрещено международным гуманитарным правом", - подчеркнула координатор по гуманитарным вопросам в Украине.

Она добавила, что гражданское население должно быть защищено.

Российский обстрел Харькова 25 мая

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 мая, Харьков несколько раз подвергался ударам со стороны российских войск. Оккупанты ночью били по лицею, а днем - по гипермаркету "Эпицентр", в котором на момент атаки находилось около 200 человек, затем по центральному парку, по которому враг ударил баллистикой из С-300, и по другим гражданским объектам.

По "Эпицентру", в частности, был зафиксирован прилет двух управляемых авиационных бомб. На данный момент известно, что в результате обстрела погибли 5 человек, около 40 человек пострадали. До сих пор числятся пропавшими без вести 17 граждан.

Детальнее о российском обстреле "Эпицентра" в Харькове - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, из-за ракетного удара по Харькову по гражданской застройке, в частности по супермаркету, магазину, почте и жилым домам, пострадали уже 20 человек, среди которых также 14-летний подросток.