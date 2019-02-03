В ЦАР влада досягла мирної угоди з озброєними угрупованнями

Це перший мирний діалог в історії ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) достигли мирного соглашения с 14 вооруженными группировками, которые действуют на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Стороны договорились о сделке по итогам первого в истории прямого диалога, который был направлен на прекращение многолетнего конфликта в ЦАР.

"Мирное соглашение достигнуто. Это соглашение должно быть подписано завтра (воскресенье 3 февраля, - ред.)", - сказал президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера.

Также комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Чергуи подтвердил этот прорыв, добавив, что некоторые детали пакта еще предстоит сгладить.

Подобное соглашение поможет в улучшении ситуации в обедневшей стране, не имеющей выхода к морю, где межрелигиозные и межобщинные столкновения продолжаются с 2013 года. В ходе них погибли уже тысячи человек, еще сотни тысяч из-за конфликта были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, в октябре 2018 года произошла стрельба в здании парламента Центральноафриканской республики в ходе выборов нового главы.