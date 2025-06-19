ЦАХАЛ вновь атаковал Тегеран: под ударом объекты по разработке ядерного оружия

Согласно заявлению, за последние часы 60 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по более чем 20 военным целям в иранской столице Тегеране. Среди пораженных объектов были в том числе те, которые связаны с разработкой ядерного оружия и производством ракет.

"В рамках масштабной операции против программы разработки ядерного оружия Ирана, израильские ВВС поразили объекты по производству вооружений, центрифуг, а также исследовательские и научные центры, задействованные в иранской ядерной программе", - говорится в публикации.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что эти объекты предназначались для расширения масштабов и ускорения обогащения урана с целью создания ядерного оружия.

Также там отметили, что Иран обогащает уран значительно выше уровня, необходимого для гражданского использования, с упором на обращение до высоких значений.

"Режим в Иране использовал обширную территорию страны и разместил свои производственные объекты в различных, удалённых друг от друга районах, чтобы обеспечить бесперебойную работу своей ядерной индустрии", - сказано в публикации.

Армия Израиля добавила, в рамках последней волны ударов были также поражены заводы по производству сыров и компонентов для сборки ракет, а также объекты, связанные с производством систем ПВО Ирана. Речь идет ракетах, который Тегеран запускает по территории Израиля.

"ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы ослабить ракетную программу Ирана и защитить израильтян. ЦАХАЛ продолжит действия против программы создания ядерного оружия в Иране ради защиты мирных жителей государства Израиль", - резюмировали в армии.