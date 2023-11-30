RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЦАХАЛ заявил, что готов возобновить боевые действия в Секторе Газа

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские военные готовы возобновить боевые действия в Секторе Газа, если соглашение о прекращении огня с ХАМАСом не будет продлено еще на один день.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"ЦАХАЛ готов возобновить боевые действия. Мы готовы атаковать в любой час, в том числе и сегодня вечером", - заявил он. 

Хагари добавил, что ЦАХАЛ ожидает освобождения дополнительных заложников.  

"В данный момент мы продвигаемся вперед и ожидаем освобождения дополнительных заложников, которые должны вернуться в рамках согласованной сделки", - заявил он. 

По его словам, ночью ЦАХАЛ "настоял" на выполнении текущей сделки с ХАМАСом, в рамках которой террористическая группировка должна освободить женщин и детей, удерживаемых в заложниках.

"Мы сделаем это и завтра. Посредники, Катар и Египет, также обязаны выполнить соглашение, чтобы прекращение огня могло продолжаться", - заявил Хагари. 

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня. После этого Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

29 ноября сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАСом продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверял, что Иерусалим продолжит боевые действия на территории Сектора Газа после возвращения заложников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильХАМАССектор Газа