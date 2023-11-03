ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного командира батальона ХАМАС

По данным военных, Даллул "взял ключевую роль в управлении боевыми действиями против сил ЦАХАЛа в Секторе Газа".

Кроме того, во время ночных операций в Секторе Газа истребители, боевые вертолеты и артиллерия армии Израиля нанесли удары и убили еще несколько террористов ХАМАС.

Также военные во время обысков в Бейт-Хануне на севере Газы обнаружили автоматы, пистолеты-пулеметы, гранаты, взрывные устройства, РПГ и боеприпасы, а также разведывательные материалы - карты и коммуникационное оборудование.

К тому же, как сообщает ЦАХАЛ, воздушные и морские силы армии Израиля нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС в Секторе Газа, включая здания, используемые боевиками для обстрела наземных сил и позиций запуска противотанковых ракет.

Война в Израиле

Напомним, в начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Тель-Авив объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи". В ее рамках на прошлой неделе ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска находятся на пике боевых действий после продвижения через окраины города Газа.

Вечером 2 ноября спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речи не идет.

Добавим, что недавно представитель Пентагона заявил, что американские коммандос в Израиле помогают найти более 200 заложников, которые были схвачены при нападении ХАМАС 7 октября.