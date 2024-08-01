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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира военного крыла ХАМАСа

Четверг 01 августа 2024 12:28
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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира военного крыла ХАМАСа Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф был убит в результате израильского авиаудара на юге Сектора Газа в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Последние разведданные, полученные ЦАХАЛом за последние несколько часов, подтвердили его смерть.

По информации израильских военных, удар был нанесен 13 июля по комплексу, принадлежащему Рафаа Саламеху, командиру бригады ХАМАС в Хан-Юнисе. Гибель Саламеха была подтверждена военными на следующий день, но ЦАХАЛ первоначально не располагал окончательной информацией о Дейфе.

ЦАХАЛ заявил, что разведданные о присутствии Дейфа в комплексе Саламеха были очень точными, и что оба они находились в здании, по которому было выпущено несколько тяжелых боеприпасов.

Израильские истребители патрулировали территорию комплекса в течение полудня, начиная с первых признаков присутствия Дейфа. На момент удара над территорией постоянно находились два истребителя.

Как только информация о пребывании Дейфа в лагере была подтверждена, истребители получили приказ нанести удар, который был выполнен в течение нескольких минут.

58-летний Дейф, командовавший бригадами Изз аль-Дин аль-Кассам на протяжении более двух десятилетий, долгое время был одним из самых разыскиваемых Израилем террористов.

Он был организатором нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, самого смертоносного в истории страны, когда погибло около 1200 человек и еще около 251 были уведены в Газу в качестве заложников.

Убийство лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа

Вечером 30 июля израильская армия провела авиаудар по столице Ливана, Бейруту, в результате которого погиб командир группировки "Хезболла" Фуада Шукра. В тот же день авиаудар по Тегерану привел к гибели политического лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Ответом на удары стал приказ лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи нанести удар по Израилю.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и возможную региональную войну на Ближнем Востоке.

О том, перерастут ли события на Ближнем Востоке в более масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.

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