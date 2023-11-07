В ЦАХАЛ заявили, что могут добраться до любой точки на Ближнем Востоке

Посещая парк истребителей F-35I на авиабазе Неватим военно-воздушных сил Израиля, Галев заявил, что ЦАХАЛ мощно бьет по силам ХАМАС, в том числе, и по их командирам.

"Мы также постоянно готовы к действиям в других районах. Эта авиабаза знает, как добраться до любой точки на Ближнем Востоке", - сказал Галю военнослужащим.

Война в Израиле

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

Вчера также стало известно, что сухопутные войска Израиля оцепили Газу и вышли к морю.

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