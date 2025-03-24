ЦАХАЛ утверждает о ликвидации должностных лиц ХАМАС в Газе

"В течение последних нескольких дней ЦАХАЛ и ШАБАК наносили удары по террористическим целям и боевикам по всему сектору Газа, чтобы ослабить военные возможности ХАМАС и устранить угрозы, исходящие для государства Израиль и войск ЦАХАЛ", - говорится в публикации.

В результате этих ударов израильские военные ликвидировали заместителя командира бригады "Газа" ХАМАС - террориста Ахмада Салмана Ауджа Шимали. Он отвечает за проведение операций, планирование наступательной стратегии и формирование сил бригады в рамках подготовки к бойне ХАМАС, начатой 7 октября 2023 года на территории Израиля. Уже во время войны Шимали занимался развертыванием сил бригады "Газа".

Также израильские военные рассказали, что помимо Шимали, был ликвидирован командир батальона "Шуджая" ХАМАС - Джамиль Омар Джамиль Валия. Как сообщается, большую часть войны Валия возглавлял батальон, заменив террориста Виссама Фархата, который был ликвидирован в декабре 2023 года.

Отмечается, что Вадия отвечал за развертывание сил батальона против войск ЦАХАЛ, а также работал над восстановлением и реорганизацией батальона. Более того, он принимал участие в атаке с применением противотанковой ракеты на желтый школьный автобус в апреле 2011 года, в результате которой был убит 16-летний Даниэль Вифлик.

"ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат операции против террористической организации ХАМАС с целью устранения любых угроз, исходящих для государства Израиль", - резюмировали военные.