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ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Секторе Газа

Фото: ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в секторе Газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Инженерные войска Армии обороны Израиля приступили к широкомасштабной операции по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, которые уже находятся под контролем ЦАХАЛа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщается, военные используют разные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками ХАМАС, и убить террористов.

"Возможно, сначала они могли нас преследовать, жалить, стреляя с выходов из тоннеля, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция", - рассказал старший офицер Южного командования армии Израиля.

По его словам, инженеры собираются обрушить подъезды и тоннели.

"Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, откуда не могут убежать. Они погибнут в туннелях", - подчеркнул старший офицер.

Сообщается, что израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

 

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ИзраильХАМАССектор Газа