ЦАХАЛ провел два крупных рейда на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля провела два рейда "бригадного уровня" в лагере беженцев Дженин и лагере беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан. Во время рейда были задержаны подозреваемых и изъято оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В ЦАХАЛ заявили, что в ходе ночных рейдов было арестовано 38 палестинцев, находящихся в розыске, в том числе около 20 человек в Дженине и Балате.

Военные заявили, что в обоих лагерях произошли столкновения с палестинскими боевиками.

При этом в Балате было изъято несколько единиц огнестрельного оружия и взрывных устройств. В Дженине войска обнаружили и уничтожили тайник со взрывными устройствами возле мечети и три командных пункта, а также захватили несколько единиц огнестрельного оружия.

Израильские войска также вступили в столкновения с палестинскими бунтовщиками в деревне Тамун, расположенной на Западном берегу реки Иордан, недалеко от Тубаса, и в лагере беженцев Дейшех, расположенном недалеко от Вифлеема.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что боевики ХАМАС намеревались добраться до Западного берега реки Иордан, чтобы развязать более масштабную войну против Израиля.

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