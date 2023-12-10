RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЦАХАЛ подтверждает капитуляцию многих членов ХАМАС, - СМИ

Фото: многие члены ХАМАСа сдались в плен военным Израиля (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Секторе Газа многие члены радикального палестинского движения ХАМАС сдались в плен израильским военным. Они сообщили, что руководство движения в подполье игнорирует сообщения о сложной для них ситуации и не заботится о населении региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам представителя израильской армии ЦАХАЛ Даниэля Хагари, оперативники жалуются, что руководство ХАМАСа не проинформировано о сложной ситуации, в которой они находятся на местах.

"В Шеджае и Джабалии сдавшиеся террористы передали оружие и снаряжение. Из допросов мы узнали следующее: ситуация с оперативниками на местах сложная, а руководство ХАМАСа во главе с Яхья Синваром отрицает реальность, даже если его информируют о деталях", - сказал он.

Спикер ЦАХАЛа также сообщил о "распространенном мнении, что руководство ХАМАСа в подполье не заботится о населении Газы на поверхности", и "это также беспокоит оперативников движения".

"Разведданные, которые появляются в результате допросов, проясняют больше мишеней и помогают нам в оперативной деятельности", - добавил Хагари.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских жителей страны. Атака сопровождалась массированными ракетными атаками крупнейших городов Израиля.

В конце октября Тель-Авив начал в Секторе Газа наземную военную операцию против ХАМАС.

24 ноября стороны договорились о прекращении огня на четыре дня для освобождения заложников. Однако 1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий перемирия.

Тем временем США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС. Вынесенный Объединенными Арабскими Эмиратами проект резолюции поддержали 13 членов Совбеза ООН.

США требуют от Израиля завершить войну против ХАМАС до конца 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильХАМАС