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ЦАХАЛ опубликовал видео удара по главарю Хезболлы в день его похорон

Воскресенье 23 февраля 2025 22:10
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ЦАХАЛ опубликовал видео удара по главарю Хезболлы в день его похорон Фото: кадры появились в день похорон Насраллы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

ЦАХАЛ опубликовал кадры авиаудара по Бейруту, датированные 27 сентября, в результате которого погибли давний лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и несколько других высокопоставленных чиновников террористической группировки. Видео появилось сегодня, когда проходили похороны Насраллы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

На опубликованных кадрах показан истребитель, который сбрасывает бомбы над Бейрутом, а также показано вид с воздуха на многочисленные взрывы на земле.

Как пишет издание, Армия обороны Израиля опубликовала видео вместе с кадрами израильских самолетов, пролетающих над похоронами Насраллы в Бейруте в воскресенье, демонстрируя силу.

В то же время израильский Министр обороны Исраэль Кац заявил, что пролет должен был послать "ясный сигнал" Хезболле о том, что она будет уничтожена, если нападет на Израиль. Военные также нанесли несколько ударов по Ливану, заявив, что их целью было оружие Хезболлы.

Также The Times of Israel пишет, что на похоронах Насраллы присутствовали десятки тысяч человек, включая высокопоставленную делегацию из Ирана, и звучали массовые скандирования "Смерть Израилю".

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на неопределенный срок отложил освобождение палестинских заключенных. Причиной стало неоднократные нарушения со стороны заказчика.

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