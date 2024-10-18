ЦАХАЛ опубликовал видео последних минут жизни нового лидера ХАМАС

Сегодня, 17 октября, министр иностранных дел Израэль Кац подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за атаку 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что зло "понесло тяжелый удар". Однако, стоящая перед Израилем задача, по словам Нетаньяху, "еще не выполнена".

"Новый" лидер ХАМАС

Яхья Синвар стал новым лидером ХАМАС послед того, как 31 августа в Тегеране был убит Исмаил Хания.

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