ЦАХАЛ ликвидировал командира "Исламского джихада" в Секторе Газа

ЦАХАЛ заявляет, что в результате авиаудара в Секторе Газа был уничтожен один из высокопоставленных командиров палестинского "Исламского джихада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Мамдух Лулу служил помощником командиров северного подразделения "Исламского джихада" в Газе.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что Лулу также поддерживал контакты с официальными лицами "Исламского джихада" за рубежом.

"Лулу был центральной фигурой в палестинском "Исламском джихаде", инициировал и возглавлял многочисленные террористические атаки и нападения из Газы на Израиль, как во время войны, так и в повседневной жизни", - говорится заявлении ЦАХАЛа.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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