ЦАХАЛ: израильская ПВО перехватила дрон, запущенный из Ливана

Израильская система противовоздушной обороны перехватила беспилотник, который направлялся с территории Ливана в сторону Западной Галилеи.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля ( ЦАХАЛ ).

Согласно заявлению израильского военного ведомства, воздушная цель была перехвачена утром.

Это произошло после того, как на севере страны была объявлена воздушная тревога около пяти утра.

"После сирен, прозвучавших в районах Адмит и Яара, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила БПЛА, следовавшего через Ливан в направлении Западной Галилеи", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram в 05:46.

Также указывается, что сирены с предупреждением о ракетной опасности включались "в связи с возможностью падения осколков" из-за перехвата беспилотника.

О каких-либо последствиях вследствие возможного попадания фрагментов БПЛА ничего не сообщается.

Обострение между Израилем и Ливаном

Инцидент произошел на фоне значительного обострения отношений между Израилем и Ливаном после позавчерашнего ракетного удара по городу Мадждал Шамс на Голанских высотах, контролируемых израильской стороной. В результате той атаки было попадание по спортивному стадиону, и погибли 12 человек, среди которых много детей.

Израиль обвинил в ракетных обстрелах исламистскую группировку "Хезболла", действующую на территории Ливана. Сама же организация отрицает свою ответственность за атаку.

Также Тель-Авив пообещал ответ на удар по Голланам. На следующую ночь, 28 июля, израильская авиация нанесла удары по целям группировки "Хезболла" в нескольких районах Ливана.

Кроме того, Израиль пригрозил "разрушительной для Ливана" войной и назвал условие ее избежания. В МИД страны уточнили, что речь идет о разоружении и отводе сил "Хезболлы". Также в израильском призывали возложить полную ответственность на Иран и поддерживаемые ими группировки - "Хезболлу", ХАМАС и хуситов.

Также стало известно, что Кабмин Израиля уполномочил премьера и министра обороны принимать решения о масштабе и времени ответа страны на ракетные обстрелы стадиона на Голанских высотах.