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ЦАХАЛ не позволит "Хезболле" остаться на юге Ливана, - начальник Генштаба Израиля

Фото: Герци Халеви, начальник Генштаба Израиля (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Израиль полон решимости уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана. Боевикам не позволят оставаться возле израильской границы.

Об этом заявил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Генерал отметил, что встретился с командирами и военнослужащими 98-й и 36-й дивизий, которые сражаются в Ливане, чтобы создать безопасные условия на севере страны. В таком случае жители северной части Израиля вернутся в свои дома.

Он подчеркнул, что для возвращения жителей северной части Израиля необходимо уничтожить инфраструктуру, которую "Хезболла" создала в южной части Ливана, чтобы совершать атаки на израильскую территорию. 

"Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и убить всех, кто там находится. Мы не позволим "Хезболле" в будущем разместиться в этих местах", - добавил Халеви. 

По его словам, мощные удары по "Хезболле" в Бейруте и других уголках Ливана будут продолжаться. 

Генерал рассказал, что израильские войска в Ливане "уничтожают все больше и больше террористов".

 

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад израильские войска в рамках наземной операции против "Хезболлы" зашли на территорию Ливана. Там они планируют уничтожать объекты боевиков.

Главная цель, которую неоднократно озвучивали израильские чиновники, - создать условия для возвращения домой жителей северной части Израиля. Им пришлось переезжать из-за постоянных обстрелов боевиков.

Детально об израильской операции в Ливане - в материале РБК-Украина.

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ИзраильЛиванХезболла